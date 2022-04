Ruud prvi Norvežan v finalu mastersov

V polfinalu je triindvajsetletni Norvežan gladko s 6:4 in 6:1 premagal Argentinca Francisca Cerundola in se prvič v karieri prebil v finale mastersa. V finalu bo Casper Ruud, ki je navdušil še z zmago v četrtfinalu proti Alexandru Zverevu, igral z boljšim iz dvoboja med branilcem naslova Poljakom Hubertom Hurkaczem in mladim 18-letnim španskim igralcem Carlosom Alcarazom.

The first Norwegian to ever make a Masters 1000 final 🇳🇴@CasperRuud98 ends Cerundolo’s Cinderella run 6-4 6-1 to reach Championship Sunday in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/zzncHrkLkU — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2022

"Finale na tako močnem turnirju je bil eden od mojih ciljev. Francisco bo v prihodnje pokazal veliko več, danes pa je meni do zmage pomagal predvsem dober servis. Zaradi visoke vlažnosti je bilo na igrišču zelo težko," je po zmagi povedal Norvežan, ki se ni boril le proti tekmecu, ampak tudi proti njegovim glasnim navijačem na stadionu Hard Rock.

Masters Miami:



Polfinale:

Casper Ruud (Nor/6) : Francisco Cerundolo (Arg) 6:4, 6:1