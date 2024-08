Rubljov za naslov v Montrealu s Popyrinom

Ruski teniški igralec Andrej Rubljov se je v nedeljo uvrstil v svoj drugi finale mastersa 1000 v sezoni in se bo v Montrealu za naslov pomeril z Avstralcem Alexeijem Popyrinom. Rus, ki je izpustil olimpijske igre v Parizu, da bi se pripravil na severnoameriške trde podlage, je dejal, da se je pravilno odločil o razporedu sezone. "To je bil moj načrt za odprto prvenstvo ZDA," je dejal Rubljov: "Očitno je zelo dober, če sem v finalu Montreala."

Peti nosilec, ki je maja osvojil masters v Madridu, je prebrodil tudi dvourno prekinitev zaradi dežja in v polfinalu premagal Italijana Mattea Arnaldija s 6:4 in 6:2.

"Čakanje se je izplačalo. Vesel sem, da sem v svojem prvem kanadskem finalu," je po tekmi še dejal Rubljov.

Zvečer se bo Rubljov za trofejo pomeril s Popyrinom, ki je zaustavil niz osmih zaporednih zmag Američana Sebastiana Korde. Popyrin je bil od zmagovalca turnirja ATP v Washingtonu prejšnji teden boljši s 7:6 (0) in 6:3.

"To mi pomeni ves svet ... To je zame neverjeten dosežek, če sem iskren, in včasih se moram enostavno potrepljati po ramenih," je dejal Popyrin.

