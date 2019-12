Ronaldo Đokoviću razkril skrivnost skoka, s katerim je šokiral svet #video

Večina nogometnih zvezdnikov je novoletne praznike izkoristila za počitek, Portugalec Cristiano Ronaldo, velik deloholik, pa očitno ne more iz svoje kože. V Dubaju se je v telovadnici srečal s teniškim asom Novakom Đokovićem in ga podučil o skrivnosti, kako čim višje skočiti v zrak. Videoposnetek razkriva, da sta se športna velikana pri tem nadvse zabavala.

Ko je Cristiano Ronaldo ta mesec dosegel zadetek proti Sampdorii, se je nogometni svet čudil izjemnim fizičnim zmožnostim Portugalca. V zrak je skočil tako mogočno in prepričljivo, da so se njegovi tekmeci, ki so ga krili, zdeli kot palčki. Po "superskoku" je mojstrsko z glavo premagal vratarja Sampdorie in poskrbel za zadetek, o katerem se bo še dolgo govorilo. Takrat je skočil v zrak kar 256 centimetrov, na tej višini pa ''lebdel'' poldrugo sekundo.

Izjemen zadetek Ronalda proti Sampdorii:

O skrivnosti, kako skočiti tako visoko v zrak, je želel več izvedeti Novak Đoković. Srbski teniški velemojster se na novo sezono pripravlja v Dubaju. Prihodnji mesec bo v Melbournu branil naslov najboljšega in napadal prvo mesto nalestvici ATP, med pripravami pa je v telovadnici naletel na zvenečega prijatelja, enega najboljših nogometašev vseh časov. Ronaldo ga je z veseljem povabil na trening in mu pokazal, kako se skače visoko v zrak.

Tako je Cristiano Ronaldo lani s srčno izbranko in sinom spremljal nastop Novaka Đokovića v Londonu. Foto: Reuters

''Prijatelja učim skakati v zrak. V veselje in zadovoljstvo mi je bilo, da sem lahko treniral s tabo, prijatelj,'' je prek socialnih omrežij sporočil 34-letni Portugalec, ki bo prihodnjič v nogometnih čevljih na delu 6. januarja, ko se bo Juventus na tekmi italijanskega prvenstva pomeril s Cagliarjem.