Roland Garros: vračajo se mešani pari

Na Roland Garrosu, tradicionalno drugem teniškem grand slamu sezone v Parizu se bodo po enoletni odsotnosti vrnili mešani pari, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Vodstvo tekmovanja je obenem v izjavi za javnost zapisalo, da bo v kvalifikacijah nastopilo po 128 igralcev in igralk, kar je 32 več kot sicer.

Lani so v jesenski izvedbi turnirja zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali tekmovanje v mešanih parih. Na tovrstnih turnirjih sta v preteklosti med Slovenci uspešno nastopali predvsem Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.

Srebotnikova trikrat osvojila OP Francije

Štiridesetletna Srebotnikova je z različnimi partnerji celo petkrat osvojila grand slam v tej konkurenci, od tega trikrat na Roland Garrosu. Letos bo sicer priložnost dobilo manj mešanih parov, in sicer 16 namesto tradicionalnih 32.

So pa organizatorji na uradni spletni strani zapisali, da bodo v kvalifikacijah za posamična turnirja ponudili možnost 128 igralcem in igralkam. Kot razlog so navedli, da je skupino športnikov v nekoliko nižjem rangu tenisa pandemija novega koronavirusa finančno prizadela najbolj.

Začetek konec maja

Peščeni grand slam bo na sporedu od 30. maja do 13. junija, potem ko so ga zaradi zdravstvenega položaja v Franciji prestavili za en teden. Od 24. maja naprej bodo na vrsti še kvalifikacije.