Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer ima že dolgo časa svojo dobrodelno fundacijo, s katero skrbi za izobraževalne ustanove v Afriki. Na leto v njegovi fundaciji zapravijo približno šest milijonov dolarjev (5,4 milijona evrov) in s tem bi Švicar rad nadaljeval tudi v prihodnje. S svojo fundacijo pa pomaga tudi v Švici, kjer podpira otroke pri športu in izobrazbi.

Roger Federer je samo s turnirskimi nagradami zaslužil 114 milijonov evrov. Foto: Gulliver/Getty Images

Podaljšal pogodbo, izkupiček pa bo dal v dobrodelne namene

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se je v Baslu brez težav prebil v četrtfinale, je že potrdil, da bo tudi prihodnje leto igral na domačem turnirju. "Potrdil sem že, da bom igral na olimpijskih igrah in na vseh štirih turnirjih za grand slam. Zato je jasno, da bom igral tudi v Baslu. Pogodbo smo že podaljšali in denar bom prispeval v svojo fundacijo," je na novinarski konferenci v Baslu razlagal 38-letni teniški igralec in spregovoril tudi o kipu, ki ga je dobil v muzeju Madame Tussauds. Ta mu je v izjemno čast.

Federer v Baslu lovi že deseto turnirsko zmago. Foto: Reuters

"Zelo vesel sem, kako je izpadlo. Že pred 15 leti so me vprašali, ampak sem zavrnil to možnost, saj sem bil šele na začetku kariere. Nisem se počutil udobno, ampak zdaj je v redu. Verjetno ne bom nikoli videti bolje," se je še pošalil Federer.

V Parizu ga verjetno ne bo

Trenutno tretji igralec sveta je spregovoril tudi o tem, kako bo nadaljeval letošnjo sezono. Pod velikim vprašanjem je namreč njegov nastop na zadnjem letošnjem turnirju serije masters v Parizu. Federer meni, da če bi igral v Baslu, Parizu in še zaključnem turnirju v Londonu, bi bilo zanj preveč utrujajoče.

"Seveda sta Basel in London bolj pomembna, a vseeno bi rad spet igral tudi v Parizu. Lani, ko sem igral v Bercyju, in letos na Roland Garrosu je bilo fantastično, ampak kot sem že omenil, moram biti previden, da ne bom porabil preveč moči."

Bo "desetka" padla tudi v Baslu

Federer se je v sredo brez težav prebil v četrtfinale, ko je v osmini finala odpihnil Moldavca Raduja Albota (6:0, 6:3). Baselčan na tem turnirju lovi že deseto lovoriko. Tako uspešen je bil le še na turnirju v Halleju, kjer je letos še desetič zmagal.