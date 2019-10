Roger Federer v domačem Baslu zlahka v četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Baslu in na Dunaju igralci nadaljujejo svoje dvoboje. Pred domače gledalce je letos še drugič stopil Roger Federer, ki v Baslu lovi že svojo deseto lovoriko. Švičar je v osmini finala oddal le tri igre in se zanesljivo prebil med osem najboljših.

Roger Federer je na turnirju v Baslu postavljen kot prvi nosilec in je tudi glavni favorit za zmago. Osemintridesetletni Švicar se je v drugem krogu pomeril z Moldavcem Radujem Albotom, ki je trenutno 49. igralec sveta, in slavil s 6:0 in 6:3. Federer je tako dobil še drugi medsebojni obračun, boljši je bil tudi etos v Miamiju.

Nekateri so igrali šele uvodne dvoboje. Stan Wawrinka, ki je na turnirju v Antwerpu prišel do finala, je bil z 2:0 v nizih boljši od Pabla Cuevasa.

Prav tako se nadaljujejo dvoboji na Dunaju, kjer je še vedno aktiven Aljaž Bedene, a danes ni stopil na igrišče. Matteo Berrettini, tretji nosilec turnirja, je s 7:6 (5) in 7:6 (1) ugnal Grigora Dimitrova.