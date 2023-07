Prvič bo na delu Alcaraz, Britanci nestrpno čakajo Murrayja

Carlos Alcaraz bo v uvodnem krogu igral na igrišču številka ena. Njegov nasprotnik bo Jeremy Chardy. Španec in Francoz se do zdaj med seboj še nista pomerila, a je favorit dvoboja Alcaraz, ki tretjič v karieri igra na turnirju v Wimbledonu. Njegov največji uspeh je osmina finala.

Veliko zanimanja bo tudi za domačega teniškega igralca Andy Murrayja. Te dni mineva deset let, kar je prvič zmagal na sveti travi in bil po 77 letih prvi Britanec, ki mu je to uspelo. Tokrat ne sodi v glavni krog favoritov, a kot je sam dejal, se pred turnirjem dobro počuti. Njegov nasprotnik v prvem krogu bo rojak Ryan Peniston. Za Britanca bo to prvi medsebojni dvoboj.

Danil Medvedjev, tretji nosilec turnirja, bo igral proti Britancu Arthurju Feryju.

Wimbledon bo kariero Federerja proslavil na osrednjem igrišču



Organizatorji tretjega grand slama sezone na igriščih All England Cluba v Wimbledonu bodo v torek, drugi dan turnirja, s posebno slovesnostjo na osrednjem igrišču počastili dosežke upokojenega švicarskega teniškega zvezdnika Rogerja Federerja.

Zanimivi dvoboji: Ryan Peniston (VBR) - Andy Murray (VBR)

Carlos Alcaraz (ŠPA, 1) - Jeremy Chardy (FRA)

Cameron Norrie (VBR, 12) - Tomas Machac (ČEŠ)

Dominic Thiem (AVT) - Stefanos Tsitsipas (GRČ, 5)

Daniil Medvedev (RUS, 3) v Arthur Fery (VBR)

George Loffhagen (VBR) - Holger Rune (DAN, 6)

Alexander Zverev (NEM, 19) - Gijs Brouwer (NIZ)

