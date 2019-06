Prva osmerica lestvice ATP nespremenjena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dve mesti sta pridobila Rus Karen Kačanov in Italijan Fabio Fognini, ki sta na devetem in desetem mestu ter sta s tem iz deseterice izrinila Američana Johna Isnerja (11.) in Argentinca Juana Martina Del Potra (12.).

Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je tudi napredoval za dve mesti in je zdaj 93. igralec sveta, 14. mest pa je pridobil Blaž Rola in se povzpel na 169. mesto.