Prva igralka tokrat proti Rusinji, kaj lahko naredi Italijanka?

V ženskem delu teniškega OP ZDA se nadaljujejo dvoboji osmine finala. Četrtfinalno vstopnico bo lovila Iga Swiatek, prva igralka sveta in ena glavnih favoritinj za zmago. Na delu bo tudi Italijanka Jasmine Paolini.

Zanimiv dvoboj se obeta med Italijanko Jasmine Paolini in Čehinjo Karolino Mučovo. Prva se ja na zadnjih dveh turnirjih za grand slam (OP Francije, Wimbledon) prebila do finala. Je peta nosilka turnirja tokrat pripravljena iti vse do konca?

Iga Swiatek se je do četrtega kroga prebila brez izgubljenega niza. Prva igralka sveta se je že četrtič zapored uvrstila v drugi teden OP ZDA. Poljakinja je imela nekaj več dela samo v prvem krogu, nato pa nasprotnicam ni pustila prav veliko iger. V osmini finala bo njena nasprotnica Ljudmila Samsonova, ki je v tretjem krogu zlahka premagala domačinko Ashlyn Krueger. Zanjo bo to tretji nastop v osmini finala na turnirjih za grand. V medsebojnih dvobojih Swiatek vodi s 3:0, kar pomeni, da je tudi tokrat v vlogi favoritinje.

Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Jessica Pegula in Diana Shnaider. Obe igralki sta se v osmini finala uvrstili brez izgubljenega niza. Do zdaj sta igrali le en medsebojni dvoboj. Letos v Torontu je bila po dveh nizih boljša Jessica Pegula.

Osmina finala, OP ZDA Jasmina Paolini (Ita, 5) – Karolina Mučova (Češ)

Iga Swiatek (Pol, 1) - Ljudmila Samsonova (Rus, 16)

Jessica Pegula (ZDA, 6) - Diana Shnaider (Rus)

Caroline Wozniacki (Dan) - Beatriz Haddad Maia (Bra, 22)

