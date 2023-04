Premagal Đokovića, dan pozneje pa izpadel

Italijan Lorenzo Musetti, ki je v četrtek v osmini finala mastersa v Monte Carlu izločil prvega nosilca Srb Novaka Đokovića, se je pri tem fizično in čustveno tako izčrpal, da dan pozneje ni imel pravih možnosti v četrtfinalu. S 6:2 in 6:2 ga je premagal rojak Jannik Sinner. Izpadel je tudi drugi nosilec Stefanos Cicipas.

Po Novaku Đokoviću je Monte Carlo predčasno končal še Stefanos Cicipas. Foto: Reuters Ob sedmem nosilcu Italijanu Janniku Sinnerju so se v polfinale prvega večjega peščenega turnirja sezone uvrstili še peti nosilec Andrej Rubljev, šestopostavljeni Danes Holger Rune in osmi nosilec Taylor Fritz. Ta je s 6:2 in 6:4 premagal drugega nosilca Grka Stefanosa Cicipasa. Zadnji tako ne bo postal šele tretji v odprti dobi tenisa, ki bi masters v Monte Carlu osvojil trikrat zapored. Cicipas proti Fritzu ni imel nobenih možnosti. Za Američana je to sploh prva uvrstitev med štiri najboljše na turnirjih masters.

ATP 1000, Monte Carlo:



Četrtfinale:

Andrej Rubljov (Rus/5) - Jan-Lennard Struff (Nem) 6:1, 7:6 (5);

Taylor Fritz (ZDA/8) - Stefanos Cicipas (Grč/2) 6:2, 6:4;

Holger Rune (Dan/6) - Danil Medvedjev (Rus/3) 6:3, 6:4;

Jannik Sinner (Ita/7) - Lorenzo Musetti (Ita/16) 6:2, 6:2.