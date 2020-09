Pred velikim finalom: On je igralec od hudiča

Prvič po letu 2004

Kot zanimivost lahko povemo, da se je v petek, 11. septembra, prvič po letu 2004 zgodilo, da se noben od velike trojice (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković, op. p.) na turnirju za grand slam ni prebil med najboljše štiri.

Tokrat bosta vlogo v finalu prevzela Dominic Thiem in Aleksander Zverev. Avstrijec in Nemec sta že nekaj časa na teniški sceni, a do zmage na turnirju za grand slam še nista prišla. Vprašanje je, kako bi bilo letos, če ne bi s turnirja izključili Novaka Đokovića. Gre za najmlajša igralca v finalu po letu 2012, ko sta na OP Avstralije igrala Novak Đoković in Rafael Nadal.

Zato je začel igrati tenis

Letošnja finalista med seboj nimata skrivnosti. Odigrala sta devet medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Zverev, ki v zmagah vodi 7:2. Nazadnje sta igrala na letošnjem OP Avstralije, ko je po štirih nizih slavil štiri leta starejši Thiem.

"Ko začneš kot otrok igrati tenis, imaš vedno v mislih, da boš enkrat igral na velikih turnirjih in igral v velikih finalih. Mislim, da je to razlog, zakaj sem začel igrati tenis. Zame so bili vedno pomembni trenutki na velikih turnirjih," je pred dvobojem povedal Zverev, za katerega je to prvi finale na turnirjih za grand slam, a se lahko pohvali z zmago na finalnem turnirju najboljše osmerice leta 2018.

Dominic Thiem bo igral v svojem četrtem finalu na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

Dominic Thiem ve, česa je sposoben njegov nasprotnik

Nekoliko več izkušenj ima Dominic Thiem, za katerega je to četrti finale na turnirjih velike četverice. V prejšnjih treh poskusih je vedno ostal praznih rok. Kako bo tokrat? "Ne bom spremenil svojega mišljenja. Vem česa je Saša (Aleksander Zverev, op. p.) sposoben. On je igralec od hudiča. Eden največjih v zadnjih letih. Poskusil bo vse, da osvoji to lovoriko. To bo zelo težek dvoboj," je pred finalom povedal 27-letni Thiem.