Pred turnirjem v Palermu brez pozitivnih testov, danes v boj Kaja Juvan

Pred nadaljevanjem teniške sezone za ženske na turnirju WTA v Palermu ni bilo pozitivnih testov na novi koronavirus, so sporočili italijanski organizatorji. Opravili so okoli 410 testov med igralkami, strokovnim osebjem in drugimi vpletenimi pri organizaciji turnirja.