Jelena Ribakina je lani nekoliko presenetljivo dobila Wimbledon. A takrat ni dobila nobenih točk, potem ko ruske in beloruske igralke niso smele nastopiti na najbolj prestižnem teniškem turnirju. Ribakina je po tem priznala, da se vseeno ni počutila kot vrhunska igralka, in se spraševala, ali zmaga v Wimbledonu ni bila samo "pomota ali sreča".

Foto: Guliverimage

"Ni bilo lahko iti čez to zmago. Seveda, po takšni zmagi si rečeš: 'Vav, upam, da ni bila le pomota, sreča ali karkoli že,'" je v podkastu Red Bull's Mind Set uvodoma povedala 24-letna Kazahstanka.

"V mojem primeru je bilo nekoliko drugače, ker nisem dobila točk, tako da se na preostalih turnirjih nisem počutila, kot da sem vrhunska igralka. Veliko pričakujejo od tebe in čakajo, kaj ti bo uspelo narediti na naslednjem turnirju. Hkrati pa nate ne gledajo kot na vrhunsko igralko, ker nisi dobila točk. Lahko bi rekla, da tisto obdobje zagotovo ni bilo lahko."

Že na začetku sezone je dobila potrditev

Če so bili lani še kakšni dvomi o njeni kakovosti, je te razblinila že na začetku leta. Že na začetku sezone se je uvrstila v finale OP Avstralije, turnirja za grand slam, in zmagala na dveh turnirjih WTA 1000 – Indian Wells in Rim.

"Naredili smo zares dobre priprave in res se je dobro izšlo, sploh na začetku sezone, tako da sem si rekla: 'Da, to lahko zagotovo ponovim.' Na OP Avstralije sem igrala še v enem finalu, kar mi je dalo veliko samozavesti za nadaljevanje sezone."

Jelena Ribakina je lani igrala tudi na turnirju v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdaj si želi še več

"Ta sezona je dolga in nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Letos sem velikokrat zbolela, ampak te zmage ti dajo samozavest. Ko sem igrala v finalu OP Avstralije, so vsi dvomi takoj izginili. Zdaj si želim še več," je še povedala trenutno peta igralka sveta, ki je nazadnje igrala na turnirju v Pekingu, kjer se je prebila do polfinala.

