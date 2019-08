Polona Hercog proti Belorusinji

Mariborčanka, ki se je do zdaj na OP ZDA najdlje prebila do drugega kroga, se bo prvič pomerila s 25-letno igralko. Na lestvici nekoliko bolje kaže Collinsovi, ki je trenutno uvrščena na 35. mesto. Američanka se do zdaj v New Yorku ni prebile dlje od prvega kroga.

Na delu bo tudi lanska presenetljiva zmagovalka OP ZDA Naomi Osaka. Mlada Japonka bo igrala proti Rusinji Ani Blinkovi. Tudi zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.