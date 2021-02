Po Italiji v polfinale tudi Rusija, preobrat Zvereva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je proti kanadskemu tekmecu Denisu Shapovalovu v pokalu ATP že zaostajal za niz, a je na koncu slavil in pomagal Nemčiji do zmage z 2:1. Pri Italiji se je spet izkazal Matteo Berrettini, ki je v odlični formi pred odprtim prvenstvom Avstralije, in popeljal ekipo v polfinale z zmago nad Francijo. Po Italiji se je v polfinale teniškega pokala ATP v Melbournu uvrstila še Rusija.