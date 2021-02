Đoković navdušil glasne srbske navijače: To je bil super uvod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška reprezentanca Srbije na čelu s številko 1 Novakom Đokovićem je uspešno začela obrambo naslova na pokalu ATP v Melbournu. V prvem dvoboju skupine je z 2:1 premagala Kanado. Italija je prišla do presenečenja, potem ko je v avstrijski vrsti "zatajil" tretji igralec sveta Dominic Thiem, ki je izgubil proti Matteu Berrettiniju.

Srbija je sprva po zmagi Kanadčana Miloša Raonića proti Dušanu Lajoviću zaostajala z 0:1, nato pa prišla do preobrata. Najprej je točko prispeval Đoković, ki je v okviru priprav na odprto prvenstvo Avstralije v areni Roda Laverja dvakrat s 7:5 premagal Denisa Shapovalova, nato pa se v paru s Filipom Krajinovićem po polurnem premoru vrnil na igrišče in prišel še do zmage v dvojicah.

"Bil je super uvod v novo sezono. Igrati proti Shapu (Shapovalov) je vedno izziv na trdi podlagi, saj je izjemno dinamičen, eksploziven igralec," je po zmagi dejal prvi igralec sveta, ki je užival igrati pred množico nadvse glasnih srbskih navijačev.

Srbski par Đoković - Krajinović je bil uspešnejši od kanadskega. Foto: Reuters

"Mislim, da sva oba igrala na visoki ravni in zadovoljen sem z načinom, na katerega sem začel sezono. To je res super tekmovanje. Potrebujemo več takšnih, kjer zastopamo ekipo, zastopamo domovino," je še dejal Novak Đoković.

Italijan presenetil tretjega igralca sveta

Matteo Berrettini je v sosedskem obračunu premagal Dominica Thiema. Foto: Reuters In medtem ko je Đoković rutinirano začel novo sezono, pa se je tretji igralec sveta Dominic Thiem presenetljivo "spotaknil". Zmagovalec odprtega prvenstva ZDA, ki je v lanskem finalu OP Avstralije klonil proti Đokoviću, je s porazom začel sezono.

S 6:2 in 6:4 je Avstrijca gladko premagal deseti igralec sveta Matteo Berrettini. "Seveda sem vesel zase, a predvsem za svojo ekipo. Igrati za domovino je nekaj posebnega," je po odmevni zmagi dejal Italijan, ki je igral pod velikim pritiskom. Pred tem je namreč Avstrijec Dennis Novak, 100. z lestvice ATP, prišel do ene največjih zmag kariere, ko je s 6:3 in 6:2 premagal 17. igralca sveta Fabia Fogninija.

V odločilni tekmi dvojic sta bila italijanska igralca zanesljivo boljša s 6:1 in 6:4.