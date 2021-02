Sereni Williams uspela tekmovalna vrnitev

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams se je uspešno vrnila na igrišča na turnirjih WTA in v drugem krogu turnirja Yarra Valley Classic v Melbournu premagala Avstralko Dario Gavrilovo s 6:1, 6:4. Devetintridesetletna Američanka ni igrala vse od lanskega odprtega prvenstva Francije, kjer je pred drugim krogom predala dvoboj zaradi poškodbe. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek in Nizozemka Arantxa Rus sta se prebili v drugi krog turnirja dvojic. Na Yarra Valley Classic sta v prvem krogu premagali Romunki Andreeo Mitu in Raluca-Ioano Olaru s 6:3 in 6:4. Dvoboj je trajal eno uro in 12 minut.