Po grožnji s smrtjo: Če me zdaj ubijejo, je prepozno #video

Hassiba Boulmerka ni bila samo uspešna športnica, ampak je vsem ženskam na svetu pokazala, da lahko kljub predsodkom in pritiskom dosežejo svoje cilje. Še danes velja za najboljšo alžirsko športnico. Leta 1991 je na svetovnem prvenstvu v teku na 1.500 metrov zmagala, uspeh je ponovila leto pozneje na olimpijskih igrah v Barceloni in postala prva alžirska športnica, ki je osvojila zlato olimpijsko medaljo.

To je bil čas, ko so bili v Alžiriji v vzponu ekstremistični islamisti. Ti so menili, da atletske steze niso bile pravi kraj za ženske. Dobivala je grožnje s smrtjo, pred olimpijskimi igrami je postalo zanjo tako nevarno, da je morala celo zapustiti svojo državo. Tisto leto ni tekmovala niti na eni tekmi v Alžiriji. "Preprosto je bilo preveč tvegano. Lahko bi me kadarkoli ubili."

Nase je prvič resneje opozorila leta 1991. Foto: Gulliver/Getty Images

Leta 1991 jo je pričakalo na tisoče ljudi

Hassiba prihaja iz mesta Constantine na vzhodu Alžirije. S tekom se je začela resno ukvarjati pri desetih letih in že kmalu začela nizati uspehe na regijski, državni in mednarodni ravni. Veliki preboj ji je uspel leta 1991 na svetovnem prvenstvu, ko je postala svetovna prvakinja.

"Ko sem prišla v Alžirijo, nas je pričakalo na tisoče podpornikov. Bilo je noro vzdušje," se spominja tekačica, ki se je takrat v odprtem avtu vozila skozi glavno mesto.

Zelo dobro se spominja, kako so se začele grožnje

A kmalu za tistim so se nad Alžirijo zgrnili črni oblaki. Po volitvah leta 1992 se je v Alžiriji začela državljanska vojna, v kateri naj bi umrlo več kot 250 tisoč ljudi. Ko so se vladne obrambne sile borile proti islamističnim skrajnežem, je bila na udaru tudi Hassiba Boulmerka.

"Zelo dobro se spominjam. Bilo je v petek v naši lokalni mošeji, ko mi je imam (oseba, ki vodi molitve v mošeji, op. p.) rekel, da nisem muslimanka, ker tečem v kratkih hlačah in s tem kažem svoje noge in roke. Dejal mi je, da je to proti muslimanski veri."

Nekaj tednov pred OI je prekinila vse stike z družino. Foto: Gulliver/Getty Images

Njej in tudi družini so začeli groziti s smrtjo. Na zidovih so se začeli pojavljati grafiti, ki so bili nastrojeni proti njej in so jo označevali za izdajalko. Zato se je odločila, da zapusti Alžirijo in odide v Berlin, kjer je lahko v miru trenirala. Nekaj tednov pred OI je prekinila vse stike z družino, da se je lahko osredotočila na tekmo. Pravzaprav to ni bilo težko, saj so v njenem mestu razstrelili telefonsko centralo, zato so bile vse telefonske povezave onemogočene.

Na olimpijsko tekmo je prišla šele večer pred tekmo "Uspelo mi je! Zmagala sem! Če me zdaj ubijejo, je prepozno. Spisala sem zgodovino." Foto: Gulliver/Getty Images

Bila je tako ogrožena, da je v Barcelono prišla šele večer pred tekmo. Naslednji dan so jo pod strogim oboroženim varstvom pospremili do atletskega stadiona. "Policisti so bili vsepovsod. Na stadionu, v slačilnici. Celo v kopalnico so šli z menoj."

V finalu je zmagala z veliko prednostjo, se zasluženo veselila zmage in dvignila pest v zrak, kar je v tistem trenutku pomenilo veliko več kot samo zmago. "Pomenilo je: 'Uspelo mi je! Zmagala sem! Če me zdaj ubijejo, je prepozno. Spisala sem zgodovino,'" je za BBC razlagala "Constantinska gazela", kot so jo tudi imenovali.

Doma je imela očeta v komi

Vrnitev domov je bila zanjo vse prej kot prijetna in drugačna kot leto pred tem, ko jo je pozdravilo na tisoče ljudi. V Alžiriji je vihrala vojna, povrhu vsega je njen oče utrpel možgansko kap in padel v komo. Oče je bil zaradi nje pod velikim stresom. "Vedela sem, da je bilo to, kar počnem, zanj izjemno veliko breme." Oče si je potem po dolgem času opomogel.

Hassiba Boulmerka je danes uspešna poslovna ženska. Foto: Gulliver/Getty Images

Hassiba Boulmerka je leta 1993 na svetovnem prvenstvu osvojila bron, leta 1995 pa je spet postala svetovna prvakinja. Nikoli več pa ni več zablestela na olimpijskih igrah. Nastopila je tudi na olimpijskih igral leta 1996 v Atlanti, kjer si je v polfinalu zvila gleženj. Leta 1997 se je športno upokojila. Za nekaj časa se je zaradi groženj preselila na Kubo, a se je čez nekaj časa vrnila v Alžirijo.

"Nikoli nisem nameravala oditi za vedno. Alžirija je moje življenje, tu so moje korenine, moji prijatelji in družina. Tem stvarem se ne bi mogla nikoli odreči."

Nekdanja atletinja je danes uspešna poslovna ženska in od njene atletske postave je ostalo bolj malo. Kot je dejala pred leti: "Rada dobro jem."