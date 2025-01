Plačala bo visoko kazen, zakaj so se spravili na Đokovića?

Arina Sabalenka je v finalu OP Avstralije v Melbournu nekoliko presenetljivo izgubila proti Američanki Madison Keys. Belorusinja po zadnji točki ni mogla krotiti svojih čustev ter se je znesla nad svojim loparjem.

Avstralski organizatorji tega niso spregledali in so jo kaznovali z 20 tisoč dolarji (19 tisoč evri). Na novinarski konferenci je Sabalenka pojasnila svoje dejanje. "Na koncu sem morala dati ven negativna čustva. Da sem lahko imela spoštljiv govor," se je opravičevala 26-letna športnica, ki je letos že tretjič igrala v finalu Melbourna. Verjetno se ta kazen Sabalenki ne bo prav veliko poznala, saj je za uvrstitev v finale OP Avstralije zaslužila dober milijon evrov.

Novak Đoković naj ne bi izbral pravega časa za objavo fotografije. Foto: Reuters

Po drobnogledom pa je tudi Novak Đoković. Srbu predvsem očitajo, da je ob neprimernem času na družbena omrežja objavil fotografijo svoje poškodbe. Beograjčan je namreč fotografijo objavil v času ženskega finala, a to je storil z namenom, da razblini vse dvome o poškodbi. Nekateri menijo, da je s tem v času ženskega finala preusmeril pozornost nase.

Spomnimo, da so mu gledalci na osrednjem igrišču žvižgali, potem ko je polfinalni dvoboj predal. Že pred tem pa so nekateri teniški strokovnjaki že po njegovem četrtfinalnem dvoboju proti Carlosu Alcarazu dvomili o njegovi poškodbi.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB