Šala ali nespoštovanje prve igralke sveta #video

Arina Sabalenka je bila v finalu OP Avstralije favoritinja, da še tretjič zapored osvoji turnir v Melbournu. Nekoliko presenetljivo je njene načrte prekrižala Američanka Madison Keys, ki jo je premagala s 6:3, 2:6, 7:5. Belorusinja je svoje nezadovoljstvo pokazala že takoj po porazu, ko se je besno znesla nad svojim loparjem in ga spravila v "trske".

Posnemanje uriniranja

Plaz kritik pa se je nanjo in njeno ekipo usul, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek iz ozadja. Kamere so posnele Sabalenko, njenega partnerja Georgiosa Frangulisa in fitnes trenerja Jasona Stacyja, kako se smejijo in posnemajo uriniranje na lovoriko, ki je bila na tleh. Na družbenih omrežjih so mnogi kritizirali njihovo dejanje in ga ocenili za najmanj nespoštljivo.

Arina Sabalenka Foto: Guliverimage

"Veste, nihče si ne zapomni finalista"

Sabalenka je po dvoboju na novinarski konferenci povedala, da ji je poraz v finalu zelo slaba tolažba. Sploh njej, ki je predhodni dve leti zmagala na tem turnirju. "Ko prideš do finala, gre samo za lovoriko ali pa nič. Veste, nihče si ne zapomni finalista. Nihče poleg imena zmagovalca ne napiše imena drugega finalista. Seveda, moram biti ponosna nase, da sem dosegla tri finala zaporedoma. To je nekaj norega. Upam, da se bom prihodnje leto vrnila še boljša in še enkrat držala to lovoriko," je povedala 26-letna teniška igralka.

