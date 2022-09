Osemnajstletnica ima odprto pot do polfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šele 18-letna Američanka Coco Gauff bo v četrtfinalu igrala proti Francozinji Caroline Garcia, ki jo je v preteklosti premagala že dvakrat, nazadnje letos v Dohi. Coco se je do zdaj na OP ZDA prebila najdlje do tretjega kroga in ima lepe možnosti za uvrstitev v polfinale.

Pred njima bosta igrali Tunizijka Ons Jabeur, peta nosilka turnirja, in Avstralka Ajla Tomljanovic. V dvoboju je v vlogi favoritinje prva, ki je Ajlo do zdaj premagala že dvakrat.