V ženskem delu teniškega OP ZDA je znana prva polfinalistka. To je domačinka Emma Navarro, ki je za svoj prvi polfinale grand slama s 6:2 in 7:5 premagala Paulo Badoso. V drugem dvoboju pa bosta loparja prekrižali Qinwen Zheng in Arina Sabalenka.

V New Yorku rojena Emma Navarro je v domačem mestu prišla do uspeha kariere. Prvič se je uvrstila v polfinale katerega od grand slamov in to pred domačimi gledalci. Triindvajsetletnica, ki je v prejšnjem krogu izločila branilko naslova Coco Gauff, je za polfinalno vstopnico tokrat po dobri uri igre premagala Španko Paulo Badoso.

Američanka je uvodni niz dobila s 6:2, v drugem pa zaostajala že z 1:5, a ji je nato uspel velik preobrat. Španka je popustila, Navarro pa dobila šest zaporednih iger in se prebila do polfinala.

"Ko sem se vrnila na 5-2, sem slutila, da bosta morda le dva niza (smeh, op. a.). Noro, v polfinalu OP ZDA sem," je po zmagi šaljivo dejala Navarro in na vprašanje, ali je resno mislila, da bosta dva niza, odvrnila: "Vedno pravim, da ne vidim prihodnosti, a danes sem jo morda malo videla."

Ob tem se je zahvalila očetu, ki je vedno verjel vanjo: "Hvala očetu, ki je že od malih nog videl teniški potencial v meni. Hvala, da si me poslal na to avanturo." Zahvalila se je tudi trenerju, s katerim sodeluje že vrsto let: "Osem let je že, skupaj sva opravila odlično delo. Hvala ti za vse, za predanost, za vse, kar si vložil v to zgodbo, in ker si iz mene naredil teniško igralko, kakršna sem danes."

Njena tekmica v boju za veliki finale bo ali druga igralka sveta Arina Sabalenka ali pa olimpijska prvakinja Zheng Qinwen.

Zheng Qinwen, olimpijska prvakinja, je trenutno v zelo dobri formi. Foto: Guliverimage Sabalenka se je že četrto leto zapored uvrstila v četrtfinale na OP ZDA, s čimer je postala prva ženska po Sereni Williams (2011–2016), ki ji je to uspelo. Njena nasprotnica v četrtfinalu na OP ZDA bo Qinwen, ki se je že drugo leto zapored uvrstila v četrtfinale tega turnirja. Kitajska igralka, ki je tudi olimpijska prvakinja, je v osmini finala premagala Donno Vekić, na tekmi, ki se je končala ob 2:15 zjutraj, kar je najpoznejši konec ženskega dvoboja v zgodovini turnirja. V medsebojnih dvobojih Sabalenka vodi z 2:0.

Četrtfinale: Emma Navarro (ZDA, 13) : Paula Badosa (Špa, 26) 6:2, 7:5

Qinwen Zheng (Kit, 7) – Arina Sabalenka (Blr, 2)

