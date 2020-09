Legendarna Williamsova v 14. polfinalu na OP ZDA proti Azarenki

Na OP ZDA sta znani še zadnji polfinalistki. Uvodni dvoboj med Sereno Williams in Tsvetano Pironkovo je po napetem dvoboju dobila 38-letna Američanka, ki ji bo na zadnji stopnici do finala stala Viktorija Azarenka. Ta je zlahka odpravila Elise Mertens.

Semifinal bound for the 14th time at the #USOpen



Serena Williams battles back to win her third straight 3-set match at the US Open pic.twitter.com/oBIfBkNdQe — ESPN (@espn) September 9, 2020

Kot prvi sta na osrednje igrišče stopili Serena Williams in Tsvetana Pironkova. Američanka in Bolgarka sta do zdaj igrali pet medsebojnih dvobojev in prav vse do zdaj je dobila Williamsova. Zmaga 23-kratne zmagovalke turnirjev za grand slam je bila proti Bolgarki vse prej kot lahka, potem ko se je ta končala po treh nizih (4:6, 6:3, 6:2), dvoboj pa je trajal dve uri in 15 minut.

Za Williamsovo že 14. polfinale na OP ZDA

Za Williamsovo je to že 20. nastop in 14. polfinale na OP ZDA. Do zdaj ji je v New Yorku uspelo zmagati šestkrat in je tako le še dva koraka oddaljena od sedme zmage. Ena najboljših igralk vseh časov skupno lovi že 24. lovoriko za grand slam. Z morebitno turnirsko zmago bi se v zmagah izenačila z legendarno Margaret Court.

Viktorija Azarenka je Belgijko odpravila s 6:1 in 6:0. Foto: Gulliver/Getty Images

Azarenka zlahka prek Mertensove

Na drugem dvoboju se je Viktorija Azarenka, ki se počasi vrača na stara pota, saj je pred dobrim tednom zmagala turnir Cincinnati, poigrala z Belgijko Elise Mertens. Belorusinja je po uri in 15 minutah slavila s 6:1 in 6:0. V polfinalu se bo udarila z Williamsovo.

V finalu dvojic Siegemundova in Zvonareva proti Melicharjevi in Xujevi Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku so znane finalistke v konkurenci ženskih dvojic. Za lovoriko se bosta pomerili nemško-ruska naveza Laura Siegemund in Vera Zvonareva proti ameriško-kitajski dvojici Nicole Melichar in Yifan Xu.