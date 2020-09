Težka borba prijateljev, Dominic Thiem se je sprehodil

Andrej Rublev in Daniil Medved sta v sredo na OP ZDA igrala prvi četrtfinalni dvoboj. Po treh nizih je zmagal zadnji, a je bil to vse prej kot lahek dvoboj. Drugi oziroma nočni četrtfinalni dvoboj sta igrala Alex de Minaur in Dominic Thiem. Avstrijec se je brez težav uvrstil v polfinale.

Čeprav je Daniil Medvedev potreboval le tri nize, pa je dvoboj vseeno trajal dve uri in pol. Zmagovalec dvoboja je po tekmi priznal, da letos še ni imel tako težkega dela. Dvoboj je bil še toliko bolj poseben, ker sta z Rublevim prijatelja od otroštva in je čustva nekoliko težje dati na stran.

"Mislim, da se spoštujeva na igrišču in zunaj njega. Vedno je zapleteno, ko igraš proti prijatelju. Zavestno se pripravljate na dvoboj, podzavestno pa veste, da igrate proti igralcu, ki je že od osmega leta vaš prijatelj. Nekaj se v mislih dogaja, vendar poskusiš vse odmisliti," je pred dvobojem povedal Medved.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Daleč od tega, da je bilo lahko"

Njegov nasprotnik v polfinalu je bil Dominic Thiem. Ta je tokrat v nekoliko nenavadni vlogi, potem ko je s 27 leti najstarejši igralec, ki je še ostal na turnirju. Avstrijec z Alexom de Minaurjem ni imel večjih težav, saj je tega odpravil v treh nizih, za zmago pa je potreboval dve uri.

"Dober občutek sem imel že od prvega trenutka. Na semaforju je videti zelo lahka zmaga, a daleč od tega, da je bilo tako," je po zmagi dejal Thiem, ki ima od vseh štirih igralcev, ki so ostali v žrebu, še največ izkušenj s finali na turnirju za grand slam.

"Ni Rogerja, Rafe ali Novaka, ampak še vedno so tudi Daniil Medvedev, Aleksander Zverev in Pablo Carreno Busta. Vsak od nas si zasluži to lovoriko. Vsi bodo dali vse od sebe," je še povedal Avstrijec, ki je do zdaj trikrat igral v finalu turnirja za grand slam.