Se bo pravljica 17-letnice nadaljevala?

V prvem polfinalu se bosta udarili Iga Swiatek in Coco Gauff, igralki, ki sta trenutno eni najbolj vročih na turneji. Pravzaprav gre za ponovitev finala iz leta 2022 iz OP Francije, ko se bosta pomerili prva in tretja igralka sveta. Igralki sta do zdaj odigrali enajst medsebojnih dvobojev, rezultat pa je močno na strani Poljakinje, ki je dobila kar deset dvobojev. Nazadnje sta igrali na turnirju v Rimu, ko je bila boljša Iga Swiatek. Ta v Parizu lovi že četrto lovoriko.

Mira Andrejeva je po 27 letih postala najmlajša polfinalistka za grand slam. Foto: Guliverimage

Jasmine Paolini in Mira Andrejeva sta v četrtfinalu dosegli presenetljivi zmagi. Prva je premagala Eleno Ribakino, druga pa je domov poslala nekoliko bolno Arino Sabalenko. Obe igralki bosta igrali v prvem polfinalu na turnirjih za grand slam. Italijanka in Rusinja sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj. Letos v Madridu pa je bila boljša 11 let mlajša Andrejeva, ki je po 27 letih postala najmlajša polfinalistka turnirja za grand slam.

Polfinale: Iga Swiatek (Pol, 1) - Coco Gauff (ZDA, 3)

Jasmine Paolini (Ita, 12) - Mirra Andreeva (Rus)

