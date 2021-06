V živo: obeta se preobrat, krvnica slovenske junakinje na OP Francije vrača udarec

Na teniškem OP Francije se pravkar v ženskem finalu merita Rusinja Anastazija Pavljučenkova, ki je v polfinalu izločila slovensko junakinjo Tamaro Zidanšek, in Čehinja Barbora Krejčikova. V nedeljo bosta v moškem finalu obračunala Srb Novak Đoković in Grk Stefanos Cicipas.

Anastazija Pavljučenkova (Rus) : Barbora Krejčikova (Češ) 1:6, 4:1 *

* finale se je začel ob 15.10

Za obe igralki je to prvi finale na turnirjih za grand slam. Rusinja in Čehinja se do zdaj še nista pomerili. Izkušnje so na strani Pavljučenkove, ki je v svoji karieri osvojila dvanajst turnirskih zmag, medtem ko je Krejčikova do danes dobila samo en turnir.

Odločala bo tudi fizična pripravljenost. Barbora Krejčikova je v polfinalu igrala zelo dolg dvoboj proti Grkinji Marii Sakkari. Ta je trajal tri ure in 18 minut. Anastazija Pavljučenkova pa je za zmago proti naši Tamari Zidanšek potrebovala eno uro in 36 minut.