Zverev prvič do polfinala OP Francije, zvečer Medvedev proti Cicipasu

Nemec Alexander Zverev je prvi polfinalist OP Francije. V četrtfinalu je zlahka, s 6:4, 6:1, 6:1, izločil Španca Alejandra Davidovicha Fokino in se sploh prvič prebil med zadnje štiri tega grand slama. Kdo bo njegov nasprotnik, bo znano v večernih urah, ko bosta loparje prekrižala Daniil Medvedev in Stefanos Cicipas. Mnogi si od tega obračuna obetajo pravo teniško poslastico.

Skupno je to za Zvereva tretji polfinale na grand slamih. Lani mu je to uspelo v Melbournu in New Yorku. Zverev bo v Roland Garrosu skušal vsaj ponoviti odprto prvenstvo ZDA, kjer je bil na pragu zmage, nato pa po petih nizih izgubil finale z Avstrijcem Dominicom Thiemom.

Zdaj bo čakal na polfinalnega nasprotnika. Ta bo znan po drugem četrtfinalnem obračunu med Grkom Stefanosom Cicipasom in Rusom Danilom Medvedjevom. Do polfinala pa ga čakata tudi dva dneva regeneracije.

Statistika na strani Rusa

Medvedev in Cicipas sta do zdaj odigrala že sedem medsebojnih dvobojev. Veliko boljšo statistiko ima Rus (6:1). Zanju pa bo to šele drugi obračun na pesku. Oba igralca sta do zdaj prikazala dokaj prepričljivo igro, saj sta do tega četrtfinala oddala le en niz.