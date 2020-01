Nadal uspešen, Bedene se je po dobrih dveh urah poslovil

Aljaž Bedene je v Melbournu končal nastopa. Nastop v drugem krogu je bil do zdaj njegov največji uspeh pod avstralskim soncem, a Ljubljančan si je zagotovo želel še več. V drugem krogu ni bil pravi, na drugi strani pa je Gulbis, nekdanji deseti igralec sveta, igral dober tenis in predvsem dobro serviral.

V prvem nizu je odločila šele 12. igra

Uvodni niz, ki ga je na začetku za nekaj časa prekinil dež, je dobil Gulbis. Igralca sta bila ves prvi niz izenačena. Aljaž je imel v peti igri dve žogici za odvzem servisa, a ju ni uspel izkoristiti. Odločilna je bila dvanajsta igra, ko je Gulbis na servis Aljaža povedel 0:40, nato pa izkoristil tretjo žogico za prvi niz. Ta je trajal 55 minut.

Ernests Gulbis je bil tokrat boljši nasprotnik. Foto: Gulliver/Getty Images

Neizkoriščene priložnosti Bedeneta v drugem nizu

V drugem sta v uvodnih treh igrah oba igralca imela kar nekaj možnosti za odvzem servisa. To je v šesti igri uspelo Latvijcu in povedel je s 4:2. V sedmi igri je bil Aljaž spet blizu, da bi nasprotniku vzel servis. Imel je dve žogici za "break", a ju znova ni izkoristil. Gulbis je dobil sedmo igro in povedel s 5:2. Latvijec je uspel zadržati prednost in dobil tudi drugi niz. Ta se je končal s 6:3 in je trajal 51 minut.

Vidno nejevoljen Bedene je tretji niz začel na najslabši možen način, saj je izgubil že prvo igro na svoj servis, tako da je nasprotnik že takoj povedel z 1:0. Po tretji igri (1:2) je Bedene zahteval zdravniško pomoč. Ljubljančan je imel težave z bolečinami v hrbtu. V sedmi igri je Bedene naredil tri neizsiljene napake in zaostajal 0:40. Gulbis je darilo našega igralca sprejel z odprtimi rokami in povedel s 5:2. Nekdanji deseti igralec sveta je osmo igro dobil brez težav ter tretji in odločilni niz dobil s 6:2. Dvoboj je trajal le dve uri in 16 minut.

Nadal izločil Argentinca

Svoj drugi dvoboj je uspešno odigral prvi igralec sveta Rafael Nadal. Španec je Argentinca Federica Delbonisa ugnal s 6:3, 7:6, 6:1.