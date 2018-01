V živo: Šarapova v škripcih, št. 1 na svetu po rekordu sploh ni čutila mišic

OP Avstralije, 6. dan (WTA)

Rusinja Marija Šarapova in Nemka Angelique Kerber sta se do zdaj sedemkrat pomerili, eno zmago več pa ima "sibirska tigrica", ki je na OP Avstralije zmagala natanko pred desetimi leti. Kerberjeva je na tem turnirju zmagala leta 2016.

Izenačen rekord OP Avstralije, Romunka ni čutila gležnja

Simona Halep se je težje od pričakovanega uvrstila med 16 najboljših. Foto: Reuters Prva nosilka Simona Halep se je v osmini finala uvrstila težje od pričakovanega. Romunka je Američanko Lauren Davis premagala po treh nizih, v zadnjem pa je zmagala s kar 15:13. Prvopostavljena Romunka je za zmago potrebovala tri ure in 44 minut. V dramatičnem zadnjem nizu, ki se je močno zavlekel, tako da sta igralki odigrali kar 28 iger, je ubranila tri zaključne žogice.

Davisova, 76. igralka na sveta, je imela v 22. igri zadnjega niza prednost 40:0. Servirala je Romunka, a se nato rešila iz zagate in izenačila na 11:11. "Sploh ne čutim več levega gležnja. Kot da bi mi odpovedale vse mišice," je po zmagi dejala Halepova. Romunka še ni zmagala na turnirju za grand slam. V Parizu se je dvakrat uvrstila v finale, kar je njen največji uspeh.

Lauren Davis so v tretjem nizu ovirale težave s prsti na nogi. Foto: Reuters

V zadnjem nizu so imeli veliko dela tudi zdravniki. Za zdravniško pomoč sta prosili obe teniški igralki. Romunko so med dvobojem ovirale bolečine v levem gležnju, tekmica iz ZDA pa je imela težave s prsti na nogi.

Skupno sta odigrali 48 iger in izenačili rekord OP Avstralije, ki sta ga leta 1996 postavili Španka Arantxa Sanchez Vicario in Američanka Chanda Rubin. Časovni rekord najdaljšega dvoboja v ženskem delu turnirja še vedno pripada Italijanki Francesci Schiavone in Rusinji Svetlani Kuznjecovi, ki sta se leta 2011 na vročem avstralskem soncu potili štiri ure in 44 minut.

V osmino finala so napredovale še Čehinji Karolina Pliškova in Barbora Strycova, Američanka Madison Keys (lanska finalista OP ZDA), Japonka Naomi Osaka in Francozinja Caroline Garcia.