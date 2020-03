Omrežje ponorelo: v času koronavirusa si je zaželela fanta

Tudi v teniškem svetu se v zadnjih dneh veliko dogaja. Najprej so francoski organizatorji sporočili, da bodo OP Francije, največji turnir na pesku, zaradi koronavirusa prestavili na september. V sredo pa sta obe teniški združenji (ATP in WTA) javnosti sporočili, da do 7. junija ne bo na sporedu nobenega teniškega turnirja.

Eugenie Bouchard je zelo aktivna na družabnih omrežjih. Foto: Gulliver/Getty Images

Marsikatera teniška igralka ali igralec tega ukrepa ni bil vesel. Med njimi je tudi kanadska teniška lepotica Eugenie Bouchard. V tem času ji je z zapisom uspelo dodobra predramiti moški del populacije na družbenih omrežjih.

Očitno se nekdanja polfinalistka Wimbledona zelo dolgočasi. Najprej je zapisala, da je šele sreda, nekaj ur za tem pa se je na njenem profilu na Twitterju prikazal zapis: "Ne pritožujem se, ampak menim, da bi bila karantena veliko bolj zabavna s fantom."

Vprašanje je, kako resno je mislila polfinalistka Wimbledona, saj smo v preteklosti že večkrat videli takšne in drugačne zapise. Eugenie se sicer veliko bolje znajde pred fotografskimi objektivi kot na teniškem igrišču.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend