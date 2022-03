Nič kaj dobre novice za Đokovića. Kaj je povedal?

Znano je, da se Novak Đoković ni cepil proti covid-19 in da zato tudi ni mogel vstopiti v ZDA. Srbski zvezdnik je upal, da bo upravičen do zdravstvene izjeme, a se to vendarle ni zgodilo. Tudi organizatorji Indian Wellsa so upali, da se jim bo Beograjčan pridružil, saj so ga uvrstili v žreb. Njegovo mesto bo zdaj zapolnil Bolgar Grigor Dimitrov.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊