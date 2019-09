Novak Đoković potrdil nastop v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka 1 svetovnega tenisa Srb Novak Đoković, ki je moral na odprtem prvenstvu ZDA predati dvoboj zaradi poškodbe leve rame, se vrača na sceno. Zdaj je potrdil, da bo nastopil na turnirju v Tokiu naslednji teden. Njegov največji motiv je zadržati prvo mesto na lestvici do konca leta.

Dvaintridesetletni srbski zvezdnik je "začel normalno trenirati in z njegovo ramo je precej bolje", je predstavnik njegovega tima dejal za francosko agencijo AFP.

Srbski mediji pišejo, da prvi igralec sveta "že dva dni trenira brez bolečin". "Zelo sem optimističen, da bom lahko sezono odigral do konca," je dejal Đoković.

Njegov glavni cilje je zadržati prvo mesto na lestvici ATP. Španski as Rafael Nadal je namreč po velikem slavju na odprtem prvenstvu ZDA, kar je bil njegov 19. grand slam v karieri, na drugem mestu svetovne lestvice ATP močno zmanjšal zaostanek Đokovićem. Srb ima na prvem mestu le še 640 točk prednosti in do konca sezone pa brani še velikih 2600 točk, medtem ko jih Nadal lahko le še zbira.