Novak Đoković: Obeta se zelo dober dvoboj

Đoković Bolgara spremlja že zadnjih nekaj dni

V popoldanskem terminu se bosta udarila Novak Đoković in Grigor Dimitrov. Če želi Đoković ostati v igri za končno prvo mesto na koncu sezone, nujno potrebuje zmago. Srbski zvezdnik ima proti Bolgaru dobro statistiko (8:1) in bo tudi v tem dvoboju velik favorit. Nole se vseeno zaveda, da ga proti Dimitrovu čaka vse prej kot lahko delo. Ta je po slabšem začetku sezone našel pravi ritem in se na OP ZDA prebil do polfinala.

"Ta teden je odigral izjemen dvoboj. Gledal sem ga zadnjih nekaj dni in videti je, da mu pogoji tukaj zelo ustrezajo. Tudi sam ne igram slabo, tako da se obeta zelo dober dvoboj," je pred sobotnim polfinalom povedal Đoković, ki v Parizu iz kroga v krog igra bolje. To je pokazal v četrtfinalu, ko je z igrišča v manj kot uri odpihnil Stefanosa Cicpasa (6:1, 6:2).

Foto: Gulliver/Getty Images

Nadala v polfinalu čaka motivirani 20-letnik

V večernem dvoboju se bosta za finalno vstopnico udarila še Rafael Nadal in Denis Shapovalov, igralec mlade generacije, ki se prebija proti vrhu svetovnega tenisa. Rafa v Parizu lovi šele prvo lovoriko, v svoji vitrini pa ima 36 lovorik s turnirjev serije masters. Tokrat mu bo nasproti stal izjemno motiviran 20-letnik, ki se je brez težav prebil skozi četrtfinale. Zelo dobro igro v Parizu kaže tudi Majorčan, ki do zdaj še ni oddal niza.