Novak Đoković ne želi niti slišati o tem

V finalu turnirja serije masters v Rimu sta se udarila Novak Đoković in Rafael Nadal. Že pred obračunom so se številni spraševali, koliko moči je Srbu še ostalo za zadnje dejanje. Đoković po porazu o utrujenosti ni želel niti slišati.

Ni želel govoriti o utrujenosti

Dejstvo je, da Novak Đoković v finalu Rima ni bil pravi. Tudi njegovo gibanje ni bilo na pravi ravni. Še najbolj nebogljen je bil videti v prvem nizu, ko mu je Španec prvič v karieri zavezal kravato (6:0). Drugi niz je dobil Nole, v tretjem pa smo znova videli prevlado kralja peska, ki je še devetič zmagal na turnirju v Rimu.

Novak Đoković po porazu ni želel iskati izgovorov. "Ne želim govoriti o utrujenosti, ampak lahko Nadalu le čestitam, ki je bil tokrat boljši. Uspelo mi je dobiti drugi niz in nekoliko podaljšati dvoboj. Rim je eden od mojih najljubših turnirjev, vzdušje je prekrasno in hvala vsem za podporo," je po dvoboju dejal prvi igralec sveta.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je v Rimu osvojil še 34. turnir serije masters in se povzpel na prvo mesto v zmagah na tovrstnih turnirjih. Pred tem sta bila z Novakom Đokovićem, ta ima 33 zmag, izenačena. Nadalu je trenutno najbolj pomembno, da se dobro počuti in da uživa v tenisu. Majorčan je ob tem priznal, da so dvoboji proti Đokoviću in Federerju vedno nekaj posebnega.

"To je tradicija, ki traja že 10 ali 20 let. Novaku lahko le čestitam za dobro igro. Zmagal je na OP Avstralije in v Madridu, tukaj pa se je prebil v finale. Zmaga v Rimu je zame zelo pomembna in to je zame eden od najbolj pomembnih turnirjev v sezoni."

Rafa se še dobro spominja prve zmage

"Tukaj sem preživel čudovit teden. Vedno mi je v čast igrati tukaj. Spominjam se, kako sem leta 2005 tukaj prvič zmagal. Hvala vsem za podporo," je po pomembni zmagi povedal 32-letni Nadal, ki si je napravil najboljšo popotnico za OP Francije.

Rafa je do zdaj v Parizu zmagal enajstkrat in tudi letos je na dobri poti, da osvoji še 12. lovoriko.