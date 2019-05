Solze nedolžnega dekleta in ostra policistka #video

V nedeljo smo na turnirju serije masters v Rimu videli sanjski finale, ko sta čudovito teniško predstavo prikazala Novak Đoković in Rafael Nadal. Ozadje turnirja je nekoliko drugačno, potem ko so si organizatorji turnirja sredi tedna privoščili napako, zaradi katere je bilo veliko slabe volje, zmerjanja in ne nazadnje tudi solz.

Že na začetku prejšnjega tedna so organizatorji turnirja poskrbeli za nekaj vroče krvi. Ko je Roger Federer potrdil prihod v večno mesto, so se vstopnice precej podražile. To potezo bi še lahko razumeli kot poslovno in ne nazadnje je Roger Federer prvo ime svetovnega tenisa, sploh v Italiji. Na igrišče lahko pride Rafael Nadal ali Novak Đoković, a ko se pojavi Roger Federer, italijansko občinstvo ponori.

Nepremišljena poteza organizatorjev

S tem je povezana četrtkova nepremišljena poteza organizatorjev. V sredo je v Rimu ves dan deževalo in tisti dan nihče od igralcev ni stopil na igrišče. Torej tisti, ki so kupili vstopnice za sredo, niso imeli nič od tenisa. Italijanski organizatorji so v četrtek želeli izpeljati salomonsko rešitev, dobili pa kaotično stanje in razjarjene navijače.

V sredo zvečer je organizator na svoji spletni strani sporočil, da imajo gledalci, ki so kupili dopoldanske vstopnice za sredo, možnost vračila denarja. Druga možnost je bila, da lahko pridejo v četrtek in si v dopoldanskem dvoboju ogledajo dva uvodna dvoboja. Tistim, ki so kupili vstopnice za četrtek, so odvzeli možnost ogleda enega dvoboja. Zadeva verjetno na bi bila tako vroča, če ravno takrat ne bi igral Roger Federer …

Italijanski navijači obožujejo Rogerja Federerja. Foto: Gulliver/Getty Images

Italijanski navijači so znani kot veliki ljubitelji tenisa, ki na tribunah pokažejo svoj temperament. Ta pa privre na plan tudi, ko se počutijo ogoljufane. To se je zgodilo v četrtek, ko je bilo pred osrednjim štadionom in v informativnih pisarnah veliko število razjarjenih navijačev. Že večer pred tem se je na družbenih omrežjih razvila vroča razprava in slutiti je bilo, da se bo zgodilo nekaj takšnega.

Solze nič krivega dekleta in huda jeza

Zgodba je vrelišče dosegla pred vhodi na osrednje igrišče, kjer so nekateri gledalci povsem izgubili živce. Najbolj so nastradala mlada dekleta (ena izmed njih se je v solzah umaknila, op. p.) in fantje, sicer izredno prijazni, ki so pregledovali vstopnice in usmerjali gledalce. Oni so bili postavljeni v prve vrste in so morali požirati ves gnev jeznih gledalcev, ki so z veljavnimi vstopnicami ostali zunaj štadiona. Stvar je prišla že tako daleč, da so morali strasti miriti celo policisti. Ko sem s telefonom želel posneti dogajanje, me je policistka strogo opozorila, da naj takoj pospravim telefon …

Štadion na pol prazen, a na koncu so le popustili

Najbolj ironično je bilo, da so bile na začetku dvoboja tribune osrednjega štadiona na pol prazne, zunaj pa je ostalo na stotine gledalcev, ki so si želeli videti dvoboj med Rogerjem Federerjem in Joaom Souso. Kmalu za tem je prišlo olajšanje za vse. Na štadion so spustili tudi tiste gledalce, ki so imeli v rokah vstopnice za četrtek, sedežni red pa ni veljal. Seveda ta informacija ni prišla do vseh, tako da je bilo med dvobojem še kar nekaj praznih sedežev. Na koncu je bil volk sit in koza cela in upamo lahko, da so se italijanski organizatorji iz tega primera nekaj naučili.

Do organizatorjev je bil zelo kritičen tudi domačin Fabio Fognini. Foto: Gulliver/Getty Images

Pritoževali so se tudi igralci in trenerji

Ker v sredo zaradi slabega vremena niso odigrali nobenega dvoboja, so imeli dvojni program. Na račun tega so imeli veliko povedati tudi igralci. Pritoževali so se predvsem tisti, ki so izgubili. Med njimi je bil Dominic Thiem, zelo kritičen pa je bil tudi domačin Fabio Fognini, ki se je pozneje opravičil za svoje ostre besede. Te so bile uperjene proti direktorju turnirja. Mnogi so se pritoževali nad pripravo igrišč, a to je že druga zgodba …