Kot kaže, je resno: Đoković se je oglasil prvič po poškodbi #video

Novak Đoković je moral v četrtem krogu OP ZDA predati dvoboj, potem ko je imel že dalj časa težave z ramo. Takoj po predaji o poškodbi ni hotel veliko govoriti. O njegovem trenutnem stanju se je vedelo zelo malo, samo tisto, kar je Novak sporočil prek družbenih omrežij. Zdaj je prvič javno spregovoril za srbsko televizijo (RTS).

Novak Đoković je moral v četrtem krogu predati dvoboj Stanu Wawrinki. Foto: Gulliver/Getty Images

Seveda so Beograjčana vprašali, kdaj ga bomo lahko spet videli na teniških igriščih, a Nole ni znal odgovoriti na to vprašanje.

"Upam, da zelo kmalu. Rad bi vedel, kdaj, ampak trenutno tega ne vem. Vsakodnevno se posvečam rehabilitaciji in spremljam, kako se rama odziva. Na žalost je bila poškodba bolj resna, kar mi je onemogočilo, da bi nadaljeval turnir v New Yorku. To je bil zame eden štirih največjih turnirjev letos. Zdaj je, kar je. Celo na Kopaonik sem s seboj vzel fizioterapevta, kjer nadaljujem rehabilitacijo. Upam, da bom lahko čez teden ali dva znova na terenu. Po idealnem scenariju bi bil lahko to Tokio, ampak čez teden dni bom videl, kako se bo telo odzvalo," je povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je ob odhodu iz igrišča na OP ZDA doživel neprijetno izkušnjo. Foto: Gulliver/Getty Images

Po predaji so mu žvižgali

Srbski zvezdnik je po predaji na OP ZDA in ob odhodu z igrišča doživel nič kaj prijetno izkušnjo, saj so mu nekateri gledalci žvižgali.

Občinstvo je bilo očitno razočarano, ker ni videlo dvoboja do konca. Znano je, da Novak Đoković in ameriško občinstvo nista v najboljših odnosih. Nole je ob odhodu z igrišča ironično dvignil palec, a kot je sam povedal, ga to ni preveč vznemirilo. "Nihče me ni prizadel. Če sem iskren, se ne zmenim za to. Veste, zmeraj spoštujem druge in upam, da bodo tudi drugi spoštovali mene in mojo odločitev," je pred dvema tednoma povedal 32-letni teniški igralec.

Novak Đoković je potrdil, da bo igral na pokalu ATP, ki bo premierno na sporedu na začetku prihodnjega leta. Tam bosta igrala tudi Roger Federer in Rafael Nadal.