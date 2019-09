Đoković po pogovoru z družino: Znašel sem se v posebnem položaju

Po predaji na OP ZDA je zdravstveno stanje teniškega igralca Novaka Đokovića še vedno zavito v tančico skrivnosti. Prvi igralec sveta takoj po predaji v 4. krogu OP ZDA proti Stanu Wawrinki na tiskovni konferenci ni hotel govoriti o poškodbi rame, ki je, kot kaže, vse prej kot nedolžna.

Novaku Đokoviću družina veliko pomeni. Foto: Gulliver/Getty Images

"Ali je tenis pomembnejši od časa, ki ga preživim z družino?"

Nole je pred časom spregovorili za CBNC. Bil je povsem odkrit in priznal, da tenis zanj ni več na prvem mestu. "Ali je tenis pomembnejši od časa, ki ga preživim z družino? Ali je pomembnejši od zdravja ali česa podobnega? Ne, ni. Do vas sem povsem iskren in odkrit, trenutno grem skozi določen proces. O vsem sem se pogovarjal z ženo, straši in bratoma, ker sem želel slišati njihovo mnenje. Trenutno sem se tako profesionalno kot tudi v zasebnem življenju znašel v posebnem položaju," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Tudi ko bo nehal igrati, bo ostal povezan s športom. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je med drugim priznal, da mu je družina zelo pomembna in da bi rad vsak prosti trenutek preživel z otroki. Čez čas se namreč noče ozreti nazaj in ugotoviti, da ga v najpomembnejših trenutkih odraščanja njegovih otrok ni bilo zraven. Priznal je, da bi ga to zelo prizadelo in da bi lahko brez težav živel brez tenisa, kar pa se po njegovih besedah ne bo zgodilo.

"Tudi ko bom nehal igrati, bom povezan s športom. Želim imeti svojo akademijo, kjer bom novim generacijam prenašal svoje izkušnje," je še povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Novak Đoković se je pred dnevi po dolgem času oglasil na družbenih omrežjih. Foto: Gulliver/Getty Images

Zahvalil se je za podporo

Šestnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je na družbenih omrežjih glede svojega stanja oglasil pred štirimi dnevi. Zapisal je, da se vsem zahvaljuje za podporo in skrb glede njegovega rame. "Sem v fazi rehabilitacije in upam, da bom pripravljen za turnir v Tokiu. Vsekakor vas bom obveščal o novostih."