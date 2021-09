Novak Đoković: Vem, da ne uživa vedno #video

Novak Đoković z ameriškim občinstvom nima vedno najboljšega odnosa, a so med gledalci vedno nekateri, ki ga obožujejo. Tako kot spodnja navijačica.

Novak Đoković, ki letos na OP ZDA lovi že 21. zmago na turnirjih za grand slam, je v tretjem krogu po štirih nizih premagal Japonca Keja Nišikorija (6:7 (4), 6:3, 6:3, 6:2). Na tribunah osrednjega igrišča je Novaka spremljala tudi njegova žena Jelena, ki je nosila majico z napisom: "Tečem s svojim volkom."

Awwww I didn’t hear him say this while on court 🤦‍♀️ @usopen thanks for the hearing impaired screen🙏 it helped me understand what was going on 🤣@DjokerNole amooooooreeeee 😍😍♥️♥️♥️♥️ i gotta run when you don’t really walk much hahhaahah LOVE ♥️ https://t.co/tUkWu81T6L — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) September 4, 2021

"Rad jo imam in je moja velika podpornica"

Takoj po dvoboju ga je moderator na igrišču vprašal, ali morda ve, kakšno majico nosi njegova izbranka. "Nekaj v zvezi z volkom. Teče z volkom in teči z volkom je lahko zelo stresno. Vem, da ne uživa vedno, ker je to svojevrstno življenje na robu. Rad jo imam in je moja velika podpornica," je povedal prvi igralec sveta.

Jelena sicer ni dobro slišala svojega moža, zato se je pozneje oglasila na družbenem omrežju: "Novak, ljubezen moja. Moram teči, ker prav veliko ne hodiš."

Foto: Guliverimage

Na novinarski konferenci je med drugim sledilo vprašanje, po čem bi rad, da si ga zapomnijo, ko bodo njegovi teniški časi mimo. "Želim si, da bi si me ljudje oziroma tako ženski kot tudi moški teniški igralci zapomnili po tem, da sem pustil srce na igrišču in da sem morda navdahnil igralce, ki so zaradi tega postali boljši in še bolj verjamejo vase."

"Zelo sem navdušen nad otroki in njihovo izobrazbo v otroštvu. Moja fundacija je zadnjih 15 let osredotočena na to. Seveda, tudi to je nekaj, po čemer bi rad, da si me zapomnijo," je povedal Đoković, ki ceni vsak trenutek, ker se lahko ukvarja s športom, ki ga ima rad.

Foto: Guliverimage

Želi si, da bi ga najprej spoštovali kot osebo

Trudi se, da ničesar ne jemlje za samoumevno. Včasih težko vidi stvari z drugega zornega kota, potem ko hodi s turnirja na turnir. "Ste na turneji, neprestano potujete in sledite cilju, ki ga želite doseči. Skratka, rad bi bil človek, ki bi ga spoštovali kot osebo in šele nato kot teniškega igralca. Zame je to pomembnejše od rezultatov," so bile besede 34-letnega Beograjčana, ki lahko po 53 letih postane prvi igralec, ki bi osvojil vse štiri turnirje za grand slam. To je nazadnje leta 1969 uspelo Avstralcu Rodu Laverju.

