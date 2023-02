Novak Đoković nima več energije #video

Mnogi so težko čakali na novinarsko konferenco teniškega igralca Novaka Đokovića. Na njej je spregovoril tudi o poškodbi v Avstraliji. Nekateri so mu celo očitali, da hlini poškodbo in da pravzaprav sploh ni poškodovan. Nole je dejal, da mu že zmanjkuje energije za tovrstne zgodbe.

Kot je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je poškodba sanirana in lahko že stremi k novim izzivom, ki ga čakajo v nadaljevanju sezone. Priznava, da še ni 100-odstoten, a je vse bližje najboljši formi.

Zanimanje za novinarsko konferenco Novaka Đokovića je bilo veliko. Foto: Guliverimage

Upa na pozitiven odgovor

"Zato sem se odločil, da grem v Dubaj, jutri odpotujem. Cilji so kot vedno visoki, ne glede na turnir," je uvodoma povedal prvi igralec sveta. Vseeno pa še ni znana njegova usoda na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju. Američani namreč še vedno niso sprostili ukrepov za tiste, ki se niso cepili proti koronavirusu, in med njimi je tudi Đoković.

"Še vedno je odvisno od ZDA in čakam na odgovor. Želel bi si iti, ampak to ni v mojih rokah. Pripravljam se, ampak v prihodnjih dveh tednih bomo videli, kako se stvari odvijajo. Všeč mi je, da sem dobil podporo direktorja turnirja v Indian Wellsu in Miamiju. Upam, da bo tretja stran dala pozitiven odgovor. To je vse, kar lahko rečem," so zapisali na srbski spletni strani B92.

"Govorice so bile vedno prisotne. Večina nas, ki dosegamo zgodovinske rezultate, ima kritike." Foto: Guliverimage

Bili so položaji, ki niso bili prijetni

Novak Đoković je letos še enkrat osvojil turnir za grand slam na OP Avstralije in skupno osvojil 22. lovoriko velike četverice. Vseeno pa pri Beograjčanu ni šlo vse lahko, saj si je že pred turnirjem v Melbournu poškodoval nogo. Nekateri so menili, da sploh ni bil poškodovan in da hlini svojo poškodbo.

Foto: Guliverimage "Govorice so bile vedno prisotne. Večina nas, ki dosegamo zgodovinske rezultate, ima kritike. O tem, ali je vse skupaj res tako verodostojno ... sploh nimam energije, želje ali časa, da se ukvarjam z vsako zgodbo, ki pride na splet, ali ko nekdo nekaj komentira."

"Avstralija je kraj, kjer sem dosegel najboljše rezultate. Čeprav sem lani zapustil državo tako, kot sem, sem se želel vrniti, ker mi je tam všeč. To so letos pokazali tudi rezultati. Prvih nekaj tednov sem zunaj igrišč čutil pritisk, dokler se nisem prilagodil in dokler se mediji niso navadili, da sem tam. Bili so položaji, ki niso bili prijetni, ampak to je del mojega življenja. Ta zmaga je še toliko slajša glede na to, kaj smo z ekipo preživljali.

