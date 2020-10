Nova teniška odpoved

Ženski teniški turnir WTA v Limogesu je odpovedan, so sporočili francoski prireditelji. Razlog za odpoved turnirja, ki bi moral biti na sporedu med 14. in 20. decembrom, sta premajhno število prijav kakovostnih igralk in zdravstveni ukrepi pred prvim turnirjem za grand slam v začetku prihodnjega leta, odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu.

Večina teniških igralcev in igralk se bo že sredi decembra odpotovala v deželo "tam spodaj", saj bodo vsi morali prestati obvezno 14-dnevno karanteno. Pred turnirjem za grand slam, ki bo med 16. in 31. januarjem prihodnje leto v Melbournu, pa so v Avstraliji načrtovani še pripravljalni turnirji v Brisbanu, Adelaidi in Hobartu.

Francoski prireditelji so se zavoljo tega odločili, da odpovedo decembrski turnir v Limogesu.

Letos sta predvidena le še dva ženska teniška turnirja. Prvi bo na sporedu že prihodnji teden v češki Ostravi, drugi pa med 9. in 15. novembrom v avstrijskem Linzu.

