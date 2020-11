Avstralec se je boril z depresijo

Avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios, ki si je v športnih krogih prislužil sloves porednega dečka, je razkril svoj boj z depresijo. Kot je dejal 25-letnik v pogovoru za današnji Sunday Telegraph, se je zadnja leta nekajkrat znašel v "temnem in samotnem položaju zaradi natrpanega ritma turnirjev ATP in se spoprijel z depresijo".

"Mislim, da ljudje ne razumejo, kako osamljen si lahko v tenisu," je med drugim temperamentni igralec dejal za Sunday Telegraph.

"Na igrišču si vedno sam. Z nikomer se ne smeš pogovarjati. Vse moraš urediti sam, težave rešuješ sam, z izzivi se spoprijemaš sam. S tem vidikom športa sem imel precej težav," je dejal Kyrgios, ki je bil v karieri doslej kriv za številne incidente na igrišču, ki so mu prinesli sloves porednega dečka.

"Spominjam se, kako sem se pred letom dni prebudil v Šanghaju, ura je bila štiri popoldan, jaz pa sem bil še vedno v postelji z zaprtimi zavesami. Nisem hotel videti luči sveta," je dejal ta čas 45. igralec s svetovne lestvice in dodal, da je bil na trenutke v preteklosti "hudo depresiven".

"Zdelo se mi je, kot da me nihče noče poznati kot človeka, vsi so me videli le kot teniškega igralca, vsi so le iskali načine, kako bi imeli od mene koristi." Foto: Gulliver/Getty Images

Vsi iskali načine, kako bi imeli korist

"Zdelo se mi je, kot da me nihče noče poznati kot človeka, vsi so me videli le kot teniškega igralca, vsi so le iskali načine, kako bi imeli od mene koristi. Nikomur nisem mogel zaupati. To je bil osamljen in temen kraj," se je spominjal Kyrgios: "Veliko ljudi je pritiskalo name, sem sem pritiskal nase. Izgubil sem vse veselje do igranja tenisa in stvari so mi ušle izpod nadzora."

"Bil sem depresiven," je razkril avstralski zvezdnik, ki je letos zaradi pandemije covida-19 izpustil tako odprto prvenstvo ZDA kot OP Francije.

Ne živi le za tenis

"Resnično pogrešam turnejo ATP, a ne živim samo za tenis. V življenju obstajajo še druge, pomembnejše reči," je povedal Kyrgios, ki je med premorom med drugim dejavno pomagal zbirati sredstva za žrtve smrtonosnih požarov, ki so lansko poletje divjali po Avstraliji.

Bil je tudi glas razuma med koronavirusno pandemijo; javno je okrcal nekatere igralce, tudi številko 1 Novaka Đokovića, da koronavirusa ne jemljejo dovolj resno.

