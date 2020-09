V New Yorku na teniškem OP ZDA postaja vse bolj napeto. Potem ko smo v četrtek dobili finalistki v ženskem delu, bomo v petek oziroma v noči na soboto dobili še finalista med moškimi. Najprej se bosta udarila Pablo Carreno Busta in Aleksander Zverev, nato pa še Daniil Medvedev in Dominic Thiem.

Prva bosta osrednje igrišče zavzela Aleksander Zverev in Pablo Carreno Busta. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja in obakrat je bil boljši Zverev.

Aleksander Zverev Foto: Gulliver/Getty Images

Zato je treniral

Zverev je enkrat že igral v polfinalu turnirja za grand slam. Zdaj bo naredil vse, da gre še stopničko višje in morda na koncu zmaga. "To je razlog, da začneš igrati tenis. Moral sem se naučiti, kako se spoprijeti s pritiskom in kaj v takšnih trenutkih pričakovati od sebe. Vzelo mi je nekaj časa, ampak zdaj sem v polfinalu OP ZDA in zagotovo se nočem tukaj ustaviti," je pred dvobojem povedal peti nosilec turnirja.

Španec ima že nekaj izkušenj

Njegov nasprotnik Pablo Carreno Busta prav tako ve, kako je igrati v polfinalu OP ZDA. To mu je uspelo leta 2017. "Zelo pomembno je, da sem spet v polfinalu. Ko sem se leta 2017 na OP Francije uvrstil v četrtfinale, je bilo to nekaj izrednega. Potem sem se uvrstil še v polfinale tukaj. To je zelo pomembno za mojo samozavest, da nadaljujem trdo delo in da grem po tej poti," je pred dvobojem dejal Španec.

Daniil Medvedev je že lani igral v finalu OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Dominic Thiem ve, da ga čaka zelo težek dvoboj

Drugi polfinalni dvoboj bosta igrala Daniil Medvedev in Dominic Thiem. Prvi je lani igral v finalu OP ZDA, a je moral na koncu priznati premoč Rafaelu Nadalu. Medvedev in Thiem sta do zdaj odigrala tri medsebojne dvoboje. Izid govori v korist Avstrijcu – 2:1.

"Ni Rogerja, Rafe in Novaka, ampak še vedno so tukaj Daniil, Saša in Pablo. To so trije izjemni igralci. Vsak od nas si zasluži zmago," je pred polfinalom povedal Thiem, ki se zaveda, da ga na nasprotni strani mreže čaka zelo dober igralec.

"Mislim, da se bliža veliki trojici (Federer, Nadal, Đoković, op. p.), ko lahko štiri, pet ali šest ur igra na najvišji ravni. Težko bo, ampak se veselim tega dvoboja. To bo dober polfinale," je še povedal Thiem.