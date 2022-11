Neverjetno, kaj mu je uspelo že pri 19 letih #video

Še pred nekaj leti, ko je na teniških igriščih kraljevala velika trojica (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković), si verjetno nihče ni mislil, da se bo konec leta 2022 na vrh svetovne lestvice povzpel šele 19-letni Španec, ki sliši na ime Carlos Alcaraz.

Največkrat na vrhu Novak Đoković V zadnjih devetnajstih letih je sezono na prvem mestu končalo samo pet igralcev – Novak Đoković (7), Roger Federer (5), Rafael Nadal (5), Andy Murray (1) in Carlos Alcaraz (1).

Alcaraz je najmlajši igralec in prvi najstnik, ki bo sezono končal na vrhu prestižne teniške lestvice. "To mi veliko pomeni. Dobiti pokal in biti del teniške zgodovine z vsemi preostalimi legendami je zame neverjeten občutek," je povedal mladi Španec, ki bi moral igrati tudi na finalnem turnirju najboljše osmerice, a je zaradi poškodbe nastop odpovedal.

"Malo sem razočaran, ker ne morem igrati na finalnem turnirju. Res sem si želel igrati," je povedal prvi igralec sveta, ki se pri rosnih letih zaveda, da bodo morali nekateri morebitni mejniki še počakati nanj. "Takšne stvari se dogajajo v teniškem življenju."

Carlos Alcaraz je zaradi poškodbe sezono končal predčasno. Foto: Reuters

Za nekaj časa se bo povsem odmaknil

Kljub razočaranju, ker je moral prekiniti letošnjo sezono, upa, da se njegove poškodbe ne bodo zavlekle v leto 2023. Igralec, ki je samo v letošnji sezoni osvojil pet turnirjev, med njimi tudi OP ZDA, verjame, da se bo vrnil v pravi formi.

"Zelo dobro mi gre," je povedal o svojem okrevanju. "Osredotočen sem na čimprejšnje okrevanje. Lahko bi rekel, da sem v enem tednu zelo napredoval. Na začetku sezone bom lahko rekel, da sem pripravljen in da sem 100-odstoten," je dejal Carlos, ki se bo za nekaj časa povsem odmaknil od tenisa.

"Trenutno imam nekaj prostih dni. Šel bom na počitnice, da se malo odklopim in si odpočijem. Po tem se bom osredotočil na pripravljalno obdobje. Osredotočen sem na to, da se še izboljšam in da bom na OP Avstralije najboljši," je še povedal Alcaraz, ki ga do turnirja v Melbournu ne bomo videli igrati.