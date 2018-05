Nekdanji trener ne verjame v Novaka Đokovića

Poznavalci tenisa so med moškimi za zmago na OP Francije izpostavili le štiri imena. To so Rafael Nadal, Aleksander Zverev, Dominic Thiem in Novak Đoković, ki v zadnjem času igra vse boljši tenis.

"Novak je videti vse boljši in ni razloga, da se ne bi vrnil na vrh."

Zelo zanimivo je bilo mišljenje Tonija Nadala, strica in nekdanjega dolgoletnega trenerja Rafaela Nadala. Ta meni, da je Novak Đoković drugi favorit turnirja, čeprav je šele 20. nosilec. "Zmeraj bom del prednost Đokoviću, šele nato prideta na vrsto Zverev in Thiem," je povedal Toni. Poudarja, da je bil Nole vedno najtežji nasprotnik za njegovega nečaka.

"Novak je videti vse boljši in ni razloga, da se ne bi vrnil na vrh. Je preveč dober teniški igralec, da se ne bi vrnil. Na nesrečo drugih igralcev bodo vsi spet videli velikega Đokovića," je prepričan Toni, ki bolj verjame v Srba kot njegov nekdanji trener Boris Becker.

V ekipo Novaka Đokovića sta se vrnila Slovak Marijan Vajda in kondicijski trener Gebhard Gritsch. Veliko se je ugibalo o tem, ali se bo v ekipo vrnil tudi Boris Becker. Pozneje sta tako Đoković kot Becker izjavila, da ne bosta več sodelovala.

Boris Becker je glede Novaka Đokovića nekoliko skeptičen. Foto: Guliver/Getty Images

"Rafa je glavni kandidat za zmago"

"Dobre knjige ne berem dvakrat," je pred časom povedal legendarni Nemec, ki svojega nekdanjega varovanca ne postavlja v vlogo favorita. "Rafa je glavni kandidat za zmago. Je še nekaj preostalih kandidatov. Nadal bi se moral poškodovati, da ne bi zmagal. Če bo zdrav, ne vidim nikogar, ki bi mu lahko odvzel lovoriko. Za Novaka bi bil velik uspeh, če bi se prebil v četrtfinale. Vse, kar bi bilo več od tega, bi bil resen korak k vrhu. Želim, da dobi vsak dvoboj, razen če bi se pomeril z Aleksandrom Zverevom," je še povedal Becker, ki v zadnjem času svojemu rojaku Zverevu večkrat pomaga z nasveti.

"Serena je sposobna vsega"

Velika uganka na turnirju bo tudi povratnica Serena Williams, ki bo prvič po porodu igrala na turnirju za grand slam. Ena najboljših teniških igralk vseh časov je letos odigrala štiri dvoboje. Njen izkupiček zmag je polovičen. Se res lahko vmeša v boj za zmago? Foto: Guliver/Getty Images

V zadnjih dneh je precej prahu dvignila novica, da je organizatorji OP Francije niso postavili za nosilko turnirja. Kakorkoli že, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam se bo v uvodnem krogu udarila s Čehinjo Karolino Pliškovo, 70. igralko sveta, medtem ko je Američanka na lestvici WTA uvrščena na 453. mesto.

Mnoge igralke so prepričane, da se Serena lahko vmeša v boj za zmago. Med njimi je tudi prva igralka sveta Simona Halep. O njej je, razumljivo, prepričan tudi njen dolgoletni trener Patrick Mouratoglou. "Serena bo na OP Francije igrala z namenom, da zmaga. Ali lahko to doseže? Serena je sposobna vsega. Zdaj, ko že šest let sodelujeva, sem še bolj prepričan o tem," je za WTA povedal francoski trener.

Aljaž Bedene se je na OP Francije najdlje prebil do 3. kroga. Foto: Getty Images

V Parizu tudi štirje Slovenci

Med posamezniki bomo imeli Slovenci na letošnjem OP Francije dva predstavnika. Med dekleti nas bo zastopala Polona Hercog. Mariborčanka bo v prvem krogu igrala proti Anastaziji Pavuljčenko, 31. igralki sveta. Hercogova se je v Parizu najdlje prebila do 3. kroga. Med moškimi bo edini slovenski predstavnik Aljaž Bedene. Ljubljančana v prvem krogu pariškega turnirja čaka Urugvajec Pablo Cuevas. Bedene se je pred dvema letoma, ko je igral še pod britansko zastavo, prebil do tretjega kroga. Med dvojicami bosta igrali tudi Katarina Srebotnik in Andreja Klepač.