V živo: branilka OP Francije že prvi dan na igrišče

Jelena Ostapenko in Katerina Kozlova sta se do zdaj pomerili dvakrat. Nazadnje je bila boljša Kozlova , ki je trenutno 66. igralka na svetu. Po lanski presenetljivi zmagi v finalu, je Jelena Ostapenko dosegla le še dva finala in je na letošnjem turnirju postavljena kot peta nosilka turnirja.

Na igrišče bo stopila tudi Američanka Venus Williams, deveta igralka svetovne lestvice. V prvem krogu jo čaka Kitajka Qiang Wang, ki je trenutno uvrščena na 91. mesto. Oba predhodna dvoboja je dobila Venus.

Svoje delo je že opravila Elina Svitolina. Ta je po uri in pol odpravila Avstralko Aljo Tomljanović.