Najdaljši letošnji dvoboj

Teniške igralke in igralci nadaljujejo z dvoboji. Zelo zanimivo je bilo v Abu Dabiju, potem ko so lahko ljubitelji tenisa videli letošnji najdaljši ženski dvoboj.

Brazilska teniška igralka Beatriz Haddad Maia je do zdaj zmagala najdaljši dvoboj na turnirju, potem ko je premagala Poljakinjo Magdo Linette z izidom 7:6 (6), 6:7(1) in 6:1 in se uvrstila v svoj prvi četrtfinale letos. Dvoboj je trajal 3 ure in 42 minuti in se uvrstila v svoj prvi četrtfinale.

V zadnjih dveh sezonah je Haddad Maia postala znana po dolgih dvobojih. To je bilo od leta 2022 že 11., ko je na igrišču preživela več kot tri ure. "Menim, da morajo člani moje ekipe paziti na svoje srce," je sprva v šali dejala Haddad Maia. "Včasih v tenisu ni enostavno obvladovati čustva. Imam pa lastnost, ki je zame zelo pomembna. To je, da nikoli ne obupam in vedno poskusim še enkrat."

* Izidi:

- Marseille, ATP (724.015 evrov):

- 1. krog:

Emil Ruusuvuori (Fin) - Luca Van Assche (Fra) 7:6 (2), 6:4;

Felix Auger-Aliassime (Kan/7) - Quentin Halys (Fra) 6:2, 7:5;

- 2. krog:

Tomaš Machač (Češ) - Lorenzo Musetti (Ita/6) 6:3, 6:2; - Abu Dabi, WTA (860.017 evrov):

- 2. krog:

Darja Kasatkina (Rus/7) - Ashlyn Krueger (ZDA) 6:3, 7:5;

Beatriz Haddad Maia (Bra/6) - Magda Linette (Pol) 7:6 (6), 6:7 (1), 6:1; - Cluj, WTA (248.931 evrov):

- 1. krog:

Elisabetta Cocciaretto (Ita/5) - Emiliana Arango (Kol) 6:0, 6:1;

Sara Errani (Ita) - Caty McNally (ZDA) 6:2, 6:4;

- 2. krog:

Nuria Parrizas (Špa) - Ana Blinkova (Rus/3) 6:1, 3:6, 6:4.

