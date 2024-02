Nadal še ni pripravljen na vrnitev

Zmagovalec 22 turnirjev za grand slam, ki je izpustil odprto prvenstvo Avstralije zaradi težav z mišico, je upal, da bo nastopil v Dohi na turnirju ATP 250. A 37-letnik bo po novem lovil nastop naslednji mesec v Indian Wellsu.

"Zelo rad bi nastopil v Dohi, kjer so med tako organizatorji kot navijači vedno podpirali. Na žalost pa nisem še pripravljen za tekmovanja in ne bom mogel igrati tam, kjer sem si res želel biti po nepozabni zmagi leta 2014," je nemška tiskovna agencija dpa navedla Nadala, ki je dodal, da se bo trudil, da bo najprej nared za ekshibicijo v Las Vegasu in nato za turnir v Indian Wellsu.

Nadal se je januarja vrnil po enoletni odsotnosti na turnirju v Brisbanu zaradi težav s kolkom, nato pa se poškodoval v četrtfinalu.