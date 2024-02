V Savdski Arabiji turnir s šestimi teniškimi kralji

Novak Đoković in Rafal Nadal, ki sta skupaj osvojila 46 turnirjev za grand slam, bosta na turnirju kraljevi slam šesterice "6 Kings Slam" igrala skupaj z lanskim zmagovalcem Wimbledona Špancem Carlosom Alcarazom in zmagovalcem nedavnega OP Avstralije Italijanom Jannikom Sinnerjem, so sporočili organizatorji. Na turnirju v Rijadu bosta nastopila tudi tretji teniški igralec sveta Rus Danil Medvedjev in sedmi na lestvici ATP Danec Holger Rune.

Ker se Savdska Arabija obravnava kot možna gostiteljica marstersa WTA, sta teniški legendi Chris Evert in Martina Navratilova prejšnji mesec kritizirali stanje človekovih pravic v državi in pozvali združenje WTA, naj opusti načrt. Nadal, ki je namignil, da bi lahka bila sezona 2024 njegova zadnja v tekmovalnem tenisu, je v začetku januarja postal ambasador savdske teniške zveze. Aktivisti za človekove pravice tej arabski kraljevini očitajo, da uporablja šport za izboljšanje svoje mednarodne podobe.

Savdska Arabija, ki se skuša uveljaviti v svetu športa, že gosti dirke formule 1, moto GP in reli Dakar, v zadnjih nekaj mesecih pa je v svoje nogometno prvenstvo privabila številne nogometne zvezdnike ter napoveduje kandidaturo za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2034.