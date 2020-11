Nadal in Đoković pakirata kovčke: Odlično je, kar nama je uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V velikem finalu teniškega turnirja najboljše osmerice se bosta pomerila Daniil Medvedjev in Dominic Thiem. Oba sta v polfinalu premagala trenutno najboljša igralca na svetu, Novaka Đokovića in Rafaela Nadala.

Marsikateri ljubitelj tenisa si je želel ali pričakoval, da se bo v finale uvrstil vsaj eden ali oba trenutno najboljša igralca sveta. Povsem zasluženo sta Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu načrte prekrižala Donminc Thiem in Danil Medvedjev. Avstrijec in Rus sta po tesnem dvoboju zmagala v polfinalu, oba dvoboja sta trajala približno tri ure.

"Začeli smo opozarjati nase."

Znano je, da bomo danes dobili novega zmagovalca tega prestižnega turnirja. Medvedjev bi lahko postal šele četrti igralec v 50-letni zgodovini turnirja, ki bi mu uspelo osvojiti turnir brez poraza. Pred tem je to uspelo le še Stefanu Edbergu, Michaelu Stichu in Novaku Đokoviću.

"Odlično je, kar nama je uspelo. Premagati dva največja igralca tega športa, z izjemo Rogerja Federerja. Mislim, da je to odlično za tenis. Začeli smo opozarjati nase. Dominic je zmagal prvi turnir za grand slam in trenutno igra neverjeten tenis. Ne bo lahko. Upam, da bom igral dober tenis, saj sem prepričan, da mu lahko povzročam težave," je po polfinalni zmagi povedal 24-letni Medvedjev, ki se je na turnirju najboljše osmerice prvič uvrstil v veliki finale.

Foto: Reuters

Dominic Thiem že drugič zapored v finalu

Nekaj več izkušenj ima 27-letni Dominic Thiem. Avstrijec je že lani igral v finalu, a ga je tam premagal Stefanos Cicipas. Thiem je po zelo napetem dvoboju premagal Novaka Đokovića. Srb je po dvoboju priznal, da česa takšnega že ni doživel, saj je Dominicu šla vsaka žoga v polje in na trenutke ga je to spravljalo ob živce. Nekajkrat je tudi sočno zaklel, potem ko je Dominic črte zadeval kot za stavo.

"Seveda, naredil bom vse, da dobim lovoriko. Kakorkoli se bo odvilo, bomo dobili zmagovalca, ki bo prvič osvojil ta turnir. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v drugem finalu. Oba se bosta v polfinalu borila do konca, prav tako v finalu, ampak se že zelo veselim tega. Domnevam, da bo to zadnji dvoboj tega prav posebnega leta, ki je bilo težko za vse. Poskusili bomo narediti še eno dobro predstavo za vse, ki nas bodo gledali," je po polfinalu povedal Thiem, potem ko še ni vedel, s kom bo igral v finalu.

Medsebojne številke Dominicu Thiemu številke bolje kažejo.

Lahko bi rekli, da se igralca že dobro poznata, saj sta do zdaj odigrala štiri medsebojne dvoboje. V zmagah nekoliko boljše kaže Thiemu, ki vodi s 3:1. Nazadnje sta igrala v polfinalu letošnjega OP ZDA, kjer je po treh nizih slavil Avstrijec. Ruski igralec je Thiemu edini poraz zadal lani v Montrealu, ko mu je oddal vsega štiri igre.

Vsekakor se v nedeljo – dvoboj se začne ob 19. uri – obeta teniška poslastica.