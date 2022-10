Mlada zvezdnica ima spet težave, zdaj jo je zapustil še Rus

Pritiski na mlado teniško igralko so bili v tej sezoni ogromni. Poleg tega ne najde pravega trenerja in ima pogosto težave zaradi poškodb. Ji bo v prihodnji sezoni lažje?

Pritiski na mlado teniško igralko so bili v tej sezoni ogromni. Poleg tega ne najde pravega trenerja in ima pogosto težave zaradi poškodb. Ji bo v prihodnji sezoni lažje? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Šele 19-letna teniška igralka Emma Raducanu je že začela pogledovati proti novi sezoni, potem ko je zaradi poškodbe zapestja že končala letošnjo turnejo WTA. Prihodnji mesec jo čaka še pokal Billie Jean King, kjer bo v ekipnem tekmovanju igrala za Veliko Britanijo.

V letošnji sezoni je postalo jasno, da mlada igralka kondicijsko ni pripravljena na napore, ki jih zahteva turneja WTA. Imela je kar nekaj težav s poškodbami, temu so sledile še druge težave. Zato je zdaj v svoj tabor zvabila Jeza Greena, priznanega kondicijskega trenerja, ki je včasih skrbel tudi za Andyja Murrayja.

Dimitrij Tursunov je z Britanko sodeloval le dva meseca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zapustil jo je zaradi težav s pridobivanjem vizuma

Po drugi strani se po kratkem sodelovanju od nje poslavlja Dimitrij Tursunov in Raducanujeva je tako že v lovu na novega teniškega trenerja. Ruski strateg je z njo sodeloval le zadnja dva meseca. Z njo je bil tudi na OP ZDA, kjer je branila lansko senzacionalno zmago, a se je morala posloviti že v prvem krogu prestižnega turnirja v New Yorku.

Tursunov naj bi se preselil v Kalifornijo, kjer mu trenutno bolj ustrezajo življenjske razmere. Rus ima zaradi svoje narodnosti vse več težav s pridobivanjem vizuma za potovanje po svetu. Že junija je estonska teniška igralka Anett Kontaveit razkrila, da se je s Tursunovim razšla, ker zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino zelo težko pridobi vizum za potovanje.

Nekateri kritiki ji očitajo, da se je v zadnjem letu preveč posvečala sponzorskim obveznostim. Sama je to odločno zanikala in pravi, da ogromno ur preživi v telovadnici in na igrišču.

V iskanju že petega trenerja

Odhod 39-letnega ruskega trenerja za Raducanujevo zagotovo ni dobra popotnica, saj tako mlada tekmovalka v svoji ekipi potrebuje stabilnost. Prav te ji v zadnjem času manjka, saj se njeni trenerji menjajo kot po tekočem traku. Odkar se ji je lani uspelo prebiti v Wimbledonu, je sodelovala s kar štirimi trenerji – Nigelom Searsom, Andrewom Richardsonom, Torbenom Beltzom in Dimitrijem Tursunovom. V tem primeru je edina olajševalna okoliščina, da je že končala sezono in ima več čas za iskanje novega trenerja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko je že kazalo, da se pobira, je spet prišla poškodba

Raducanujeva se že od lanskega OP ZDA, ko je zmagala, spopada z nihanjem v svoji igri in formi. Njeni slabši rezultati se kažejo tudi na svetovni lestvici. Britanka je bila uvrščena že na 10. mesto lestvice WTA, zdaj je padla na 68. Svoje govori tudi njena statistika dvobojev – dobila jih le 19 od 36 –, štirikrat je morala tudi predati dvoboj.

Prejšnji mesec je že kazalo, da se počasi postavlja na noge. Na turnirju v Seoulu se je prebila v polfinale, a takoj za tem je sledil hladen tuš, ko je morala dvoboj predati. Nato je poskusila še na turnirju v Ostravi. Tam je izpadla v prvem krogu, nato pa je uvidela, da je bolje, da konča letošnjo sezono in se začne pripravljati na nove izzive.

Bolj kot ne, je jasno, da jo v pripravljalnem obdobju čaka precej treningov v telovadnici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Glede na pogoste težave zaradi poškodb se nekateri poznavalci sprašujejo, zakaj na letošnjo turnejo ni odpotovala s kondicijskim trenerjem, ampak je raje občasno sodelovala z Garethom Shelbournom, trenerjem iz svojih mladostniških let.

Bolj kot ne je jasno, da jo v pripravljalnem obdobju čaka precej treningov v telovadnici. Jez Green velja za zelo priznanega kondicijskega trenerja, ki je zelo dobro skrbel za nekdanjega prvega igralca sveta Andyja Murrayja.

Ta je veliko časa preživel pred televizijskim zaslonom in gledal počasne posnetke najboljših igralcev in opazoval, kaj delajo s svojimi nogami. "Moja filozofija je bila vedno, da je pri tenisu gibanje zelo pomembno. Ljudje radi govorijo o stezi in dvigovanju uteži, ampak zame je to le dodatek h gibanju. Navdušen sem nad najboljšimi igralci, ki se zelo dobro gibljejo," je v enem izmed podkastov povedal Green, ki je sodeloval tudi z Aleksandrom Zverevom in Dominicom Thiemom.

Sue Barker je prepričana, da ima njena rojakinja vse potrebno za to, da ji lahko uspe. Foto: Guliverimage

Pritisk nanjo je bil ogromen

Da Emma potrebuje stabilnost v ekipi, se strinja nekdanja teniška igralka in priznana britanska novinarka Sue Barker. Ta meni, da je lanska senzacionalna zmagovalka OP ZDA že dokazala, da ima pravo igro, psihološko pripravo, prav tako pa je dokazala, da lahko fizično zdrži napore.

"Ne vem, kako je s poškodbami, ampak dejstvo je, da se je skozi kvalifikacije prebila do zmage na OP ZDA. Mislim, da ima vse. Zdaj se mora naučiti, kako zmagovati in morda kako v tem uživati. Potrebuje osebo, ki ji bo zaupala in v katero bo verjela. Vsak trener pride z drugačno miselnostjo, drugačnim pristopom do igre in poučevanja. Zame bi bilo to zmedeno in moteče. Vseeno mislim, da je bilo ogromno pritiska," je za Telegraph povedala Barker.